В Свердловской области за праздничные выходные сгорело около 470 га лесов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Лесные пожары на общей площади около 467 га произошли в Свердловской области с 9 по 12 мая. Всего в регионе за эти дни было ликвидировано 44 лесных пожара, говорится в сообщении регионального департамента информационной политики.

"За прошедшие четыре майских выходных дня с 9 по 12 мая в области было потушено 44 природных пожара, при этом сгоревшая лесная площадь составила около 467 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, распространению огня в свердловских лесах способствовала сухая погода и высокая температура воздуха. "Во время длительных выходных в Свердловской области наблюдалось в среднем по 10 лесных пожаров в день. На утро 13 мая действующих пожаров в Свердловской области нет", - отмечается в сообщении.

По информации уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая на большей части территории Челябинской области, местами на юго-востоке Свердловской, сохранится высокая пожарная опасность, установится аномально жаркая погода. Также 13-17 мая в большинстве районов Курганской области синоптики предупреждают о высокой пожароопасности.

Ранее сообщалось, что в Курганской области, которая граничит со Свердловской областью, с начала мая бушуют природные пожары. На данный момент режим чрезвычайной ситуации действует в трех муниципалитетах и областном центре. По последним данным авиалесоохраны, в Курганской области пожары действуют на территории 6,7 тыс. га. Также неблагоприятная обстановка складывается и в Челябинской области. В борьбе с природной стихией, кроме сотрудников челябинского МЧС, задействованы добровольцы, работники местного лесничества, транспортно-боевой вертолет Ми-8 Центрального военного округа.