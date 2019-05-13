Военные ЦВО провели более 100 пожарно-тактических учений с начала пожароопасного периода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) совместно с военными лесничествами провели более 100 пожарно-тактических учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"В ходе учений было задействовано более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,7 тыс. единиц техники, в том числе специальной. Особое внимание в ходе учений было уделено своевременному реагированию на возникновение лесных и ландшафтных пожаров, а также организации тушения таких пожаров при их переходе в населенные пункты. Было проведено свыше 100 учений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в целях противопожарных мероприятий на территории ЦВО содержится 114 сводных отрядов, которые в четырехчасовой готовности способны выдвинутся в любой район и оказать помощь в ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что военнослужащие и авиация ЦВО привлекались к ликвидации природных пожаров в Курганской и Челябинской областях.