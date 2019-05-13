Синоптики на Урале предупредили о похолодании до 8 градусов мороза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в ближайшие дни в Уральском федеральном округе, синоптики прогнозируют похолодание во всех регионах округа, кроме Челябинской области. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

На севере Свердловской области 14 и 15 мая температура воздуха ночью может опуститься до 0 - минус 2 градусов. По информации курганского гидрометцентра, в ночь на 15, 16 и 17 мая местами в области ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 14 по 16 мая ожидается ночью похолодание от минус 3 до минус 8 градусов, днем температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов. Также ожидается ветер переменных направлений, умеренный и мокрый снег", - сообщили в окружном гидрометцентре.

На Ямале 13, 14 и 15 мая температура воздуха ночью будет опускаться до минус 6 градусов, днем - от 0 до плюс 5 градусов. Согласно данным ГУ МЧС по Тюменской области, 13 мая в регионе местами может похолодать до нуля градусов. Днем температура будет держаться на уровне 17-22 градусов тепла. Временами прогнозируется дождь, порывы ветра будут достигать 14 м/с. "Уже 14 мая, по данным синоптиков, температура днем опустится до плюс 10-14 градусов, ночью от минус 1 до плюс 4 градусов", - уточнили в региональном главке МЧС.

Заморозки не ожидаются лишь на территории Челябинской области.

В период майских праздников погода на Урале была необычно теплой, отмечают в гидрометцентре, температура на 7-10 градусов превышала норму. Так, в Екатеринбурге 7 мая было 29,2 градуса тепла, температура превысила исторически максимальное для данных суток значение.