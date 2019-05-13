Магнитогорский меткомбинат увеличил мощность свой электростанции за счет новой турбины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) увеличил мощность свой электростанции, которая обеспечивает теплом и горячей водой часть города Магнитогорска, благодаря вводу в строй новой турбины, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"На центральной электростанции Магнитогорского металлургического комбината введен в строй новый турбоагрегат. Пуск и включение в работу нового агрегата увеличило мощность станции на 25 МВт. Помимо увеличения выработки электроэнергии, с вводом турбоагрегата увеличится надежность отдачи тепла на отопление и горячее водоснабжение города Магнитогорска", - говорится в сообщении.

Новый турбоагрегат мощностью 50 МВт, который заменил устаревшее оборудование электростанции, позволит ММК снизить удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии на 15% и снизить потребление природного газа.

В пресс-службе ММК пояснили ТАСС, что новое оборудование для электростанции было изготовлено на Уральском турбинном заводе, но отказались назвать его стоимость, ссылаясь на коммерческую тайну.

Собственная электростанция ММК на сегодняшний день включает восемь энергетических и два водогрейных котла, девять турбогенераторов суммарной мощностью 216 МВт. Станция обеспечивает тепловой энергией часть промышленной площадки комбината и один из районов Магнитогорска, а также отдает цехам комбината пар, химически очищенную воду и конденсат.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.