На доследование отправлено дело о смерти задержанного после избиения полицейскими на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд направил в следственные органы Нижнего Тагила уголовное дело о смерти задержанного, избитого троими оперуполномоченными городского отдела полиции № 17. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба суда.

В декабре 2018 года трое оперуполномоченных Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков были оправданы судом по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но получили реальные сроки за превышение служебных полномочий.

"Суд направил в следственные органы Нижнего Тагила материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ для установления лиц, причастных к совершению преступления. По этому эпизоду Панов, Ялунин, Быков были оправданы", - сообщили в пресс-службе.

Свердловский областной суд, рассматривая апелляцию осужденных, также частично изменил приговор, пересчитав осужденным срок, проведенный под домашним арестом, из расчета один день ареста за один день в колонии общего режима. Районным судом этот период был рассчитан день за полтора, уточнили в пресс-службе.

Трое оперуполномоченных отдела полиции № 17 Нижнего Тагила были задержаны в октябре 2017 года по обвинению в избиении местного жителя, который скончался в больнице спустя несколько дней после задержания. Задержанного доставили в отдел полиции для проверки на причастность к краже 148 тыс. рублей из торгового павильона. В отделении полицейские нанесли ему не менее 25 ударов руками, ногами и неустановленными предметами по голове, туловищу и конечностям.

В декабре 2018 года суд признал полицейских виновными в превышении служебных полномочий, приговорив их к срокам от 3 лет и 2 месяцев до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.