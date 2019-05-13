{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюмени из-за сообщений о бесхозных предметах эвакуировали пять торговых центров

Эвакуацию проводят также из аэропорта Рощино и здания ж/д вокзала

ТАСС, 13 мая. Сообщения об обнаружении бесхозных предметов поступили в пять торговых центров в Тюмени. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Поступили сообщения о бесхозных предметах в пять торговых центров. Информация проверяется", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, была проведена эвакуация из зданий. Также эвакуация проводится из аэропорта Рощино и здания ж/д вокзала.

8 мая в Тюмени было множество сообщений о минировании. Специалисты проверили 12 торговых центров, опасных предметов не было обнаружено.

Теги
РоссияТюменская область
Уральские геологи из первой в сезоне экспедиции привезли более 500 кг минералов
Одной из главных находок стал кристалл-минерал канкринита, впервые обнаруженный на Урале 190 лет назад немецкими учеными Александром фон Гумбольдтом и Густавом Розе
Читать полностью