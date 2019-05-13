В Тюмени из-за сообщений о бесхозных предметах эвакуировали пять торговых центров

ТАСС, 13 мая. Сообщения об обнаружении бесхозных предметов поступили в пять торговых центров в Тюмени. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Поступили сообщения о бесхозных предметах в пять торговых центров. Информация проверяется", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, была проведена эвакуация из зданий. Также эвакуация проводится из аэропорта Рощино и здания ж/д вокзала.

8 мая в Тюмени было множество сообщений о минировании. Специалисты проверили 12 торговых центров, опасных предметов не было обнаружено.