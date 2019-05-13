В департаменте, который возглавляла Глацких, найдены нарушения бюджетного законодательства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области потребовала устранить нарушения бюджетного законодательства, допущенные департаментом молодежной политики, который возглавляла экс-чиновница Ольга Глацких. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства. Департамент был ликвидирован и переведен в подчинение созданному на базе Министерства общего и профессионального образования региона Министерству образования и молодежной политики Свердловской области.

"Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства департаментом молодежной политики", - сказали в пресс-службе, не уточнив сути нарушений и времени, когда они были допущены.

Ранее на YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, где она говорит, что государство молодым людям "в принципе, ничего не должно", поскольку оно "не просило родителей рожать". После появления видеозаписи в Глацких извинилась за высказывание, позже она взяла отпуск с последующим увольнением. С апреля Глацких работает заместителем директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.