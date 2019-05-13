Уральские геологи из первой в сезоне экспедиции привезли более 500 кг минералов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты и студенты Уральского государственного горного университета (УГГУ) привезли с первой в сезоне экспедиции крупные образцы редких минералов канринита и содалита, прежние образцы которых достигали размера небольшой монеты. Всего геологи привезли более 500 кг минералов, сообщил в понедельник ТАСС директор Уральского геологического музея при УГГУ Дмитрий Клейменов.

"Всего было собрано более 500 кг образцов. Экспедиция посвящена 190-летию экспедиции немецких геологов Александра фон Гумбольдта и Густава Розе, которая помогла представить богатство Урала на Европейском уровне, до этого времени таких работ не было. Мы планируем продолжить серию экспедиций небольшими выездами по уникальным местам, которые посещали Гумбольдт и Розе. За этот полевой сезон нам хотелось бы совершить еще 10 полевых поездок", - сказал Клейменов.

Одним из главных результатов поездки собеседник агентства назвал находку кристалла-минерала канкринита, впервые найденного на Урале 190 лет назад Гумбольдтом и Розе. "Открытый минерал назвали в честь действующего тогда министра финансов Российской империи Егора Канкрина", - добавил он. Крупных канкринитов в экспозиции музея раньше не было, после поездки выставка пополнится крупными кристаллами длинной до 30 сантиментов. На образцах будет проведено исследование, которое поможет изучить его происхождение.

Геологам удалось пополнить коллекцию содалитом - минералом ярко-синего цвета. Найденные ранее образцы не превышали размером крупную монету. В этот раз обнаруженные минералы достигают в длину 10 сантиментов. "Этот минерал обладает интересным свойством, под действием ультрафиолетовых лучей он светится желтым цветом", - добавил собеседник агентства.

"Такие большие объемы образцов были взяты, потому что многие регионы обделены таким уникальным материалом. Сейчас мы ведем активную работу с юными геологами, и на грядущей олимпиаде мы хотим некоторым кружкам подарить небольшие коллекции минералов", - сказал директор музея.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс. В 2019 году университету исполнится 105 лет.