В развитие энергетики Свердловской области до конца 2024 г. вложат 6,9 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области утвердили программу развития энергетики региона стоимостью 6,89 млрд рублей на 2020-2024 годы, сообщил в понедельник областной департамент информационной политики.

"Схема и программа развития электроэнергетики на 2020-2024 годы утверждены в Свердловской области. Объем капитальных вложений на реализацию поставленных задач оценивается более чем в 6,89 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках программы предусмотрена реконструкция действующих и строительство новых подстанций и линий электропередачи в восьми городах и районах Свердловской области, планируется ввести в работу свыше 880 км сетей, более 1 тыс. 200 мегавольт-ампер трансформаторных мощностей и вывести из эксплуатации 275 МВт устаревшего генерирующего оборудования.

Представитель департамента пояснила ТАСС, что программу развития энергетики, направленную на дальнейшее удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса Свердловской области на электрическую энергию и мощность, полностью профинансируют энергетические компании, работающие на территории региона.

Свердловская энергосистема является одной из крупнейших энергосистем Единой энергетической системы (ЕЭС) России. В Свердловской области действуют электростанции концерна "Росэнергоатом", "Интер РАО - Электрогенерация", ОГК-2, "Энел Россия", свердловского филиала "Т Плюс", "ГТ-ТЭЦ Энерго", а также станции промышленных предприятий.