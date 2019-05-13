Четырнадцать уголовных дел возбудили из-за пожаров в Курганской области

ТАСС, 13 мая. Четырнадцать уголовных дел возбудили в Курганской области против лиц, причастных к пожарам. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"На сегодняшний день возбуждено уже 14 уголовных дел. Причастные к пожарам лица известны не во всех случаях, сейчас ведется работа по их установлению. [Врио губернатора Курганской области] Вадим Шумков дал поручение уже на следующем заседании оперативного штаба обсудить принимаемые меры по привлечению людей к ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведется ликвидация отдельных очагов, угрозы распространения огня нет.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС.