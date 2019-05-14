Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор

В Екатеринбурге в понедельник вечером прошла стихийная акция протеста за сохранение сквера на месте строительства храма. Митингующие снесли временный забор, который был поставлен на месте возведения в ночь с 12 на 13 мая, и заняли сквер, откуда их потом вытеснили молодые люди спортивного телосложения. Количество протестующих, по разным оценкам, составляло от нескольких сотен до двух тысяч человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса. Об этом глава региона написал во вторник на своей официальной странице в Instagram.

"Я думаю, что самый правильный шаг сейчас - организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 14:00 мск я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентеров. Мы поговорим и все обсудим, выслушаем друг друга, мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города", - написал он.

Куйвашев добавил, что это сложная ситуация, в которой можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе - вопрос, который поднимается из года в год, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.

Собор святой Екатерины планируют построить вместо разрушенного более 80 лет назад. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга. Его оформят в стиле архитектуры XVII века. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. На месте строительства весной, в день Торжества православия прошел молебен, на котором собралось порядка 8 тыс. человек.