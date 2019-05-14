В Югре осудили участников преступной группы, пытавшихся похитить 17 т нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Нижневартовский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) вынес приговор пяти участникам организованной преступной группы за покушение на кражу нефти. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Они [участники преступной группы] признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу из нефтепровода, совершенное организованной группой"). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроками от 2,5 года до 3 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, подсудимые в июле 2017 пытались похитить 17 тонн нефти на общую сумму более 180 тыс. рублей путем откачки нефти из трубопровода компании "Самотлорнефтегаз".