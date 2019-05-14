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Сотрудники МЧС проверили найденный во дворе дома в Екатеринбурге радиоактивный контейнер

По данным ведомства, предмет не представляет опасности для населения и окружающей среды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Радиоактивный контейнер, найденный во дворе многоэтажного дома в одном из районов Екатеринбурга в понедельник вечером, не представляет угрозы населению и окружающей среде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Свердловской области, распространенном в вторник.

"После изъятия предмета сотрудниками МЧС произведены замеры радиоактивного фона, ПДК не превышена. Угрозы для населения и окружающей среды нет", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции. Специалисты химико-измерительной лаборатории Территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области изъяли данный предмет для хранения с последующей утилизаций.

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