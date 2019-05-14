Суд приговорил к 50 тыс. рублей штрафа экс-главу тюменского УФНС за превышение полномочий

ТАСС, 14 мая. Суд в Тюмени приговорил к штрафу в размере 50 тыс. рублей экс-руководителя регионального УФНС Тамару Зыкову, признанную виновной в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой региональной прокуратуры.

"14 мая 2019 года Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя УФНС России по Тюменской области Тамары Зыковой. Она признана виновной в превышении должностных полномочий. Зыкова признала свою вину и возместила ущерб в сумме более одного миллиона рублей. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей и лишил ее права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на два года", - говорится в сообщении.

По материалам дела, в июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, решила на бумаге выполнить прогнозный план. Позднее по просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого деньги были возвращены обратно налогоплательщику. По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за "собранные суммы налога на добавленную стоимость" получили денежные премии общей суммой более 1 млн рублей, из них 88,3 тыс. рублей получила Зыкова.