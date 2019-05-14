Utair оштрафовали на 100 тыс. рублей за задержку рейса почти на 10 часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Мировой судья Ханты-Мансийска признал авиакомпанию Utair виновной в задержке рейса Курган - Москва почти на 10 часов из-за сломавшегося самолета. Перевозчик не предоставил резервное судно для выполнения полета, сообщается во вторник на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Как выяснила в ходе проверки Сургутская транспортная прокуратура, 31 января 2019 года в 01:50 (23:50 мск 30 января) был задержан вылет рейса Utair по маршруту Курган - Москва. Задержка произошла по технической причине: в связи с неисправностью воздушного судна. При этом в нарушение требований воздушного законодательства резервное воздушное судно для выполнения данного рейса авиакомпанией не предоставлено. Пассажирам пришлось ожидать отправления борта почти 10 часов.

"По факту выявленных нарушений Сургутской транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"). Мировым судьей Ханты-Мансийска авиаперевозчик признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением <…> штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.