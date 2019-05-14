Авиарейс из Екатеринбурга в Москву задержан на девять часов по техническим причинам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Вылет самолета компании "Аэрофлот" из Екатеринбурга в Москву задержан по техническим причинам на девять часов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе аэропорта

"Рейс SU-1437 задерживается по техническим причинам. С пассажирами работают представители авиаперевозчика", - сообщили в аэропорту.

Согласно онлайн-табло аэропорта, отправление рейса должно было состояться в 08:40 (06:40 мск). На данный момент, по информации аэропорта, вылет запланирован на 17:40 (15:40 мск).

По данным портала Flightradar, рейс выполняет самолет Airbus A320.