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Попытка угона самолета в ХМАО

Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры перевели в психиатрическую больницу

Арест Павлу Шаповалову продлили до 21 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Обвиняемому в угоне пассажирского самолета жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Арест продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу, оказывающую помощь в стационарных условиях", - сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что Шаповалова этапировали в Екатеринбург для прохождения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий. Решением Ханты-Мансийского районного суда Шаповалов был заключен под стражу.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПопытка угона самолета в ХМАО
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