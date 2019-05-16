Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры перевели в психиатрическую больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Обвиняемому в угоне пассажирского самолета жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Арест продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу, оказывающую помощь в стационарных условиях", - сказал собеседник агентства.