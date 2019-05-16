Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры перевели в психиатрическую больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Обвиняемому в угоне пассажирского самолета жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Арест продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу, оказывающую помощь в стационарных условиях", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Шаповалова этапировали в Екатеринбург для прохождения судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий. Решением Ханты-Мансийского районного суда Шаповалов был заключен под стражу.