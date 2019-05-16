На вооружение бригады армейской авиации на Урале поступили четыре вертолета Ми-24П

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Бригада армейской авиации, дислоцированная в Свердловской области, получила четыре ударных вертолета Ми-24П. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.

"Звено ударных вертолетов сегодня приземлилось на военном аэродроме в Свердловской области", - говорится в сообщении. Новые машины значительно повысят боевые возможности бригады армейской авиации, а также будут применяться в различных тактических учениях, отметили в округе.

В пресс-службе также уточнили, что летчики эскадрильи Ми-24 прошли обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года летчики в Свердловской области получили первые вертолеты Ми-24 в составе шести единиц. Еще четыре вертолета поступили в бригаду в марте 2019 года. В апреле были проведены первые летно-тактические учения бригады с участием 10 Ми-24П.

Ми-24 - ударный вертолет, разработанный в ОКБ М. Л. Миля. Серийный выпуск начался в 1971 году. Предназначен для переброски подразделений сухопутных войск и огневой поддержки на поле боя. Вертолет также способен забрасывать в тыл противника небольшие десантные подразделения, осуществлять эвакуацию с поля боя, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой.