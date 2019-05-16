{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Полпред в УрФО считает, что создание мест отдыха должно проходить в диалоге с населением

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, планируется ежегодное увеличение средств на благоустройство общественных пространств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Региональные и муниципальные власти должны прислушиваться к мнению жителей при создании парков и скверов. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов после встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории. Необходимо учитывать интересы различных слоев населения: должно быть больше мест для молодежи, детских площадок, прогулочных зон, общественных пространств", - приводит пресс-служба полпредства слова Цуканова.

На эту тему

Глава региона отметил, что в Екатеринбурге к 300-летию города в 2023 планируется создать множество общественных пространств. В 2019 году запланировано благоустроить семь скверов, которые будут сделаны ко Дню города, будут высажено дополнительно около двух тыс. деревьев и 4,5 тыс. кустарников. Также будет создано дополнительно 57 тыс. квадратных метров газонов и цветники - около 1,3 тыс. квадратных метров.

В разработке находится около 30 новых общественных пространств Екатеринбурга. В планах - ежегодное увеличение средств на благоустройство общественных пространств.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга, Русская металлургическая компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) после совместной встречи 16 мая намерены разбить новый сквер в центре города рядом с "Екатеринбург-Ареной".

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
У FIDE нет сложностей с организацией шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске
Соревнования должны пройти в 2020 году
Читать полностью