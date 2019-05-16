Полпред в УрФО считает, что создание мест отдыха должно проходить в диалоге с населением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Региональные и муниципальные власти должны прислушиваться к мнению жителей при создании парков и скверов. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов после встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории. Необходимо учитывать интересы различных слоев населения: должно быть больше мест для молодежи, детских площадок, прогулочных зон, общественных пространств", - приводит пресс-служба полпредства слова Цуканова.