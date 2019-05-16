Полпред в УрФО считает, что создание мест отдыха должно проходить в диалоге с населением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Региональные и муниципальные власти должны прислушиваться к мнению жителей при создании парков и скверов. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов после встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
"Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории. Необходимо учитывать интересы различных слоев населения: должно быть больше мест для молодежи, детских площадок, прогулочных зон, общественных пространств", - приводит пресс-служба полпредства слова Цуканова.
Глава региона отметил, что в Екатеринбурге к 300-летию города в 2023 планируется создать множество общественных пространств. В 2019 году запланировано благоустроить семь скверов, которые будут сделаны ко Дню города, будут высажено дополнительно около двух тыс. деревьев и 4,5 тыс. кустарников. Также будет создано дополнительно 57 тыс. квадратных метров газонов и цветники - около 1,3 тыс. квадратных метров.
В разработке находится около 30 новых общественных пространств Екатеринбурга. В планах - ежегодное увеличение средств на благоустройство общественных пространств.
Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга, Русская металлургическая компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) после совместной встречи 16 мая намерены разбить новый сквер в центре города рядом с "Екатеринбург-Ареной".