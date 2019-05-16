Общегородской выпускной в Екатеринбурге отменили из-за нехватки времени на подготовку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Первый общегородской выпускной, который должен был пройти 28 июня в Екатеринбурге, отменили из-за недостаточного количества времени на организацию мероприятия. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента образования.

В апреле сообщалось, что власти Екатеринбурга предложили организовать первый общегородской выпускной на стадионе "Екатеринбург-Арена" 28 июня. Мероприятие планировалось провести по аналогии с "Алыми парусами" в Санкт-Петербурге и выпускным балом в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

"Действительно, общегородской выпускной отменили в этом году. Сегодня принято решение об отмене из-за того, что такая идея пришла поздно, и большинство родителей вместе с выпускниками уже приняли решения по собственным мероприятиям, они уже спланировали их, организовали, мы решили, что в этом году проводить не будем. Отмена связана с недостатком времени на организацию", - сказали в пресс-службе.

В следующем году, по данным пресс-службы, провести выпускной планируется. "Мы оповестим всех заранее о масштабном мероприятии и уже спокойно его организуем", - добавили в департаменте.