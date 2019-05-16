В Свердловской области высадят около 400 тыс. новых деревьев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Около 400 тыс. новых деревьев появятся в Свердловской области, в основном будут высажены ели и сосны. Об этом сообщил директор регионального департамента лесного хозяйства Олег Сандаков на пресс-конференции в информационном центре ТАСС, посвященной акции "Всероссийский день посадки леса", запланированной на 18 мая.

"В области будет высажено около 400 тыс. деревьев. Ежегодно мы выполняем план посадки леса на 103-108%", - отметил Сандаков.

По его словам, в этом году в акции примут участие более 4 тыс. человек.

Основная площадка акции в области находится в поселке Билимбай, там принять участие в мероприятии сможет любой желающий. Новые деревья также появятся на территории Новосвердловской ТЭЦ, в Шарташском лесопарке и в других крупных лесничествах области.

Свердловская область принимает участие в акции с 2010 года. Ежегодно удается посадить порядка 300 тыс. деревьев.