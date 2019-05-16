В Свердловской области за счет роста зарплат выросли поступления в бюджет по НДФЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Поступления в бюджет по налогу на доходы физических лиц в Свердловской области с начала текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 млрд рублей и составили 23 млрд рублей, сообщил в четверг департамент информационной политики региона.

"По состоянию на 1 мая текущего года доходы областного бюджета составили 77 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций поступило 32,7 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц - 23 млрд рублей, что выше показателей соответствующего периода прошлого года на 1,5 млрд рублей. Рост заработной платы в Свердловской области в I квартале текущего года составил 7,1%, что отразилось на увеличении поступления по НДФЛ в бюджет", - говорится в сообщении.

Представитель департамента не смогла пояснить ТАСС, сколько составила средняя зарплата в Свердловской области в I квартале, но сказала, что за первые два месяца текущего года этот показатель был на уровне 37 тыс. 681,8 руб.

Неналоговые доходы свердловской казны за I квартал текущего года выросли на 96,9 млн рублей и составили 1 млрд рублей за счет прибыли от размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Свердловской области на 2019 год запланированы в размере 249,6 млрд рублей, расходы - 257,4 млрд рублей, дефицит бюджета - 7,7 млрд рублей.