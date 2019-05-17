Доходы от экспорта Уральского ОМЗ в I квартале составили 916,7 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Доходы от экспорта продукции Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") в первом квартале 2019 года составили 916,746 млн рублей. Доля этих доходов в выручке от продаж компании достигла почти 55%, следует из ежеквартального отчета компании.

"Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции - 916,746 млн рублей, доля таких доходов в выручке от продаж компании - 54,93%", - говорится в отчете.

Компания, руководствуясь решением совета директоров, не раскрывала данные о доходах от экспорта за январь-март прошлого года. Доходы от экспорта УОМЗ в прошлом году в целом составили 4,110 млрд рублей с долей в выручке от продаж в 39,31%.

Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику. Продукция УОМЗ поставляется в 88 стран.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего - свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения.