В Свердловской области ожидаются дождь и мокрый снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в городах Свердловской области. В некоторых районах региона прогнозируют дождь и мокрый снег, сообщили в пятницу синоптики Свердловского гидрометцентра.

"В Свердловской области ожидаются заморозки. До конца недели днем ожидаются дожди, а вечером и ночью дождь может сопровождаться мокрым снегом. <…> Период прохладной погоды затянется не менее, чем на пять суток", - говорится на сайте гидрометцентра.

Температура днем составит 10-13 градусов тепла. Ночью она опустится до 1-3 градусов.