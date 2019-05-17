Юношеский симфонический оркестр УрФО дебютирует на Уральском культурном форуме 7-8 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Первые концерты Юношеского симфонического оркестра Уральского федерального округа (УрФО), объединившего 75 музыкантов из 18 территорий, пройдут 7-8 июня в рамках программ окружного культурного форума, сообщил в пятницу департамент информационной политики Свердловской области.

"В Свердловской области создан единственный в России окружной юношеский симфонический оркестр. Он появился по инициативе Уральской специальной музыкальной школы и Уральского регионального центра для музыкально одаренных детей. Выступления Юношеского симфонического оркестра УрФО состоятся 7 и 8 июня в рамках программ Уральского культурного форума", - говорится в сообщении.

При создании нового творческого коллектива, объединившего молодых музыкантов в возрасте от 14 до 22 лет, за основу был взят опыт по организации Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Концерт-презентация оркестра в двух отделениях пройдет 7 июня в большом зале Уральской специальной музыкальной школы, а 8 июня Юношеский симфонический оркестр УрФО выйдет на сцену большого зала Свердловской государственной филармонии, приняв участие в программе "Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа".

В программу оркестра включены произведения Моцарта, Чайковского, Равеля и Глинки. "Основная задача нового оркестра - формирование интереса и навыков оркестровой игры с юношеских лет, повышение уровня подготовки оркестровых музыкантов и пропаганда лучших образцов симфонической музыки", - говорится в сообщении.

Уральский культурный форум состоится с 5 по 8 июня 2019 года в Свердловской области по инициативе полномочного представителя президента в УрФО с целью консолидации творческих центров округа, создания единого социокультурного пространства округа, определения перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах.