В Ханты-Мансийске из-за медвежонка закрыли биатлонный центр

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая. /ТАСС/. Вход в Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в ХМАО временно закрыт из-за медвежонка, замеченного местными жителями, сообщили в пятницу ТАСС в учреждении "ЮграМегаСпорт", обслуживающем спортивный объект.

"Да, вход ограничен. На всех местах, где могут пройти жители, размещено объявление, предупреждающее, что в лесу есть медведь. Идет его поиск", - сказал собеседник агентства, добавив, что никаких мероприятий на сегодня в биатлонном центре не запланировано.

Как сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска, в четверг в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о замеченном в районе стадиона медвежонке. Власти создали специальные отряды для его поиска.

Местным жителям рекомендуется не ходить в лес, рядом с которым располагается биатлонный центр и гостиничный комплекс "На семи холмах".