Уральский университет в 2019 году откроет набор на направление по адаптивной физкультуре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Набор на новое направление Уральского федерального университета (УрФУ) "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" откроется в 2019 году. Об этом в пятницу на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС сообщила заместитель проректора по учебной работе УрФУ Елена Авраменко.

"По уровню бакалавриата новыми являются направления "Наноинженерия", которая очень востребована в современной экономике, "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" - это тоже очень актуальная тема, очень востребованные на рынке труда выпускники. В этом году университет открывает первую для себя программу в группе "Юриспруденция", это программа специалитета, которая называется "Правовое обеспечение национальной безопасности", это программа дополнит блок "Безопасности", у нас уже есть "Экономическая безопасность", "Информационная безопасность", - сказала Авраменко.

Она отметила, что в этом году университет усовершенствует ряд направлений по химии, биологии и медицине, добавив в них программы "Медицинская и фармацевтическая химия", "Клеточная и генная технологии в косметологии, фармацевтике", "Медицина и доклинические исследования лекарственных средств".

Авраменко добавила, что план в 2019 году составляет 6 тыс. бюджетных мест. "Совокупный прием студентов ежегодно составляет порядка 11-12 тыс. студентов", - сказала она.

УрФУ был основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.