В Кетовском районе Курганской области сняли режим ЧС, действовавший из-за пожаров

ТАСС, 17 мая. Режим чрезвычайной ситуации по решению оперативного штаба снят в пятницу в Кетовском районе Курганской области. Об этом сообщил глава района Владимир Архипов на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в районе. Пожароопасная ситуация стабилизирована. Мы снимаем все ограничения, связанные с действием ЧС на нашей территории", - написал Архипов.