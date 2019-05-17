В Кетовском районе Курганской области сняли режим ЧС, действовавший из-за пожаров

ТАСС, 17 мая. Режим чрезвычайной ситуации по решению оперативного штаба снят в пятницу в Кетовском районе Курганской области. Об этом сообщил глава района Владимир Архипов на своей официальной странице "ВКонтакте".
"Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в районе. Пожароопасная ситуация стабилизирована. Мы снимаем все ограничения, связанные с действием ЧС на нашей территории", - написал Архипов.
Таким образом, режим чрезвычайной ситуации сохраняется только в Юргамышском районе региона.
В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона был объявлен режим ЧС.