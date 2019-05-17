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В Свердловской области из-за повреждения ЛЭП без света остались почти 3 тыс. человек

В пресс-службе компании "МРСК Урала" сообщили, что на опору воздушной линии наехал автомобиль
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© Денис Кожевников/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей семи населенных пунктов Сысертского района Свердловской области остались без электричества из-за повреждения воздушной линии электропередач, сообщила в пятницу пресс-служба компании "МРСК Урала".

"Cегодня в 15:40 (13:40 мск) при наезде автомобиля на опору произошло повреждение воздушной линии 10 кВ "Патруши - Шайдурово". В результате инцидента без электроснабжения остались порядка 3 тысяч жителей семи населенных пунктов Сысертского городского округа. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место инцидента направлены резервные источники энергии, и в ближайшее время значительной части потребителей будет подано напряжение, но для полного восстановления нормальной схемы электроснабжения потребуется время.

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