Курганскую территориальную схему по обращению с ТКО переработали для сокращения расходов

ТАСС, 17 мая. Власти Курганской области переработали территориальную схему по обращению с отходами для того, чтобы сократить транспортные расходы на перевозку мусора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Ранее сообщалось, что Курганская область входит в число семи регионов, которые должны подключиться к реформе мусорной отрасли к 1 января 2020 года.

"Первым и самым главным нововведением в ней является то, что запланировано использование всех имеющихся мощностей для захоронения твердых коммунальных отходов. Это 11 объектов размещения, зонально расположенных на всей территории Курганской области. В предыдущей схеме предполагалась эксплуатация только трех полигонов отходов, что делало транспортные расходы на перевозку мусора значительными, откуда и мог появиться чрезвычайно высокий тариф для населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что конкурс на определение регионального оператора по обращению с отходами будет проведен в конце мая-начале июня. Точный размер тарифа за вывоз мусора в области станет известен до 20 декабря. "Предполагается, что новый тариф будет более чем в два раза ниже того, что предусматривалося предыдущим вариантом реформы", - приводит пресс-служба цитату первого заместителя губернатора - директора департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрея Саносяна.

В пресс-службе добавили, что в Кургане и Шадринске в рамках реформирования сферы обращения с твердыми коммунальными отходами запланировано создание двух сортировочных объектов современной инфраструктуры.