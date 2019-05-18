В ХМАО открыто движение на участке трассы, который восстанавливают после обрушения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Участок трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ремонтируемый после обрушения из-за резкого притока талых вод, открыт для движения транспорта. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель директора сургутского филиала управления автомобильных дорог Югры Андрей Букий.

"Дорога открыта для движения в обоих направлениях в пятницу, 17 мая, в 22:00 по местному времени (20:00 мск). Покрытие проезжей части - щебеночно-песчаная смесь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобили могут двигаться по дороге со скоростью до 30 км/ч. Об этом предупреждают установленные дорожные знаки. "Пластиковыми блоками обозначен край проезжей части", - добавил Букий.

Обрушение на 710-м км дороги трассы Нефтеюганск - Мамонтово произошло 5 мая из-за резкого притока талых вод. Ремонт начался 6 мая. На время работ организован объезд. Ранее Букий сообщал ТАСС, что открыть ремонтируемый участок для движения транспорта планируется 17 мая, а полностью восстановительные работы должны быть завершены в июле.