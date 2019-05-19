Более 1,1 тыс. человек получили компенсации в Югре при переходе на цифровое ТВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выплатили компенсацию расходов на приобретение и установку оборудования при переходе на цифровое телевидение более 1,1 тыс. гражданам, еще 182 человека получат их в ближайшие дни. Об этом сообщил в воскресенье региональный департамент общественных и внешних связей.

Югра перейдет на цифровое телевещание 3 июня.

"Уже 1137 югорчан получили такие выплаты. Еще 182 человека получат их в ближайшие дни <…> Льготным категориям настройку телевизоров и приставок на получение цифрового сигнала бесплатно осуществляют более 700 волонтеров, которые прошли специальное обучение", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павла Ципорина, которые приводятся в пресс-релизе, в регионе аналоговым телевидением продолжают пользоваться около 5% населения.

Ранее сообщалось, что на компенсацию расходов при переходе на цифровое телевидение в бюджете региона предусмотрены 26,5 млн рублей. Компенсации выплачиваются в Югре более десяти категориям жителей. Среди них - труженики тыла, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также малоимущие семьи, получающие государственную социальную помощь и неработающие одинокие пенсионеры.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка.