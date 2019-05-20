В Югре в 2019 году в нормативное состояние приведут более 120 км федеральных трасс

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая. /ТАСС/. Свыше 120 км планируется отремонтировать на федеральной трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с подъездом к Сургуту в 2019 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Уралуправтодора".

"В течение этого года на разных участках федеральной трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с подъездом к Сургуту планируется провести ремонтные работы. В целом, к 2020 году в нормативное состояние будет приведено более 120 км автодороги. Работы, в частности, позволят восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия трасс", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, на трассе будет заменено около 88 км верхнего слоя покрытия около поселения Куть-Ях (с 609 по 623 км), Лемпино (с 842 по 852 км), города Пыть-Яха (642 по 699 км), а также на подъезде к Сургуту (с 31 по 38 км).

Также он сообщил, что в планах дорожников ввести в эксплуатацию мост через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе на 811 км. "Работы уже начались. Планируется их завершить и открыть движение по новому мосту к концу нынешнего года. Старый мост будет демонтирован", - сказал собеседник, добавив, что на другом участке трассы также через реку Большой Салым будет отремонтирован еще один небольшой мост.

По данным "Уралуправтодора", протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения по Ханты-Мансийскому автономному округу составляет 413,65 км. По территории региона проходит федеральная трасса Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с подъездом к Сургуту.