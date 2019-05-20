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Экс-глава района Челябинской области обвиняется в махинациях с земельными участками

Ущерб от действий Владимира Котова составил более 5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Бывшему главе Сосновского района Челябинской области Владимиру Котову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Ущерб от его действий составил более 5 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Бывшему главе Сосновского района предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления"), - сказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в 2012 году предприниматели обратились к Котову с просьбой о получении в аренду земель сельскохозяйственного назначения, при этом компания не имела отношения к фермерству. "По версии следствия, Котов без проведения аукциона выделил землю под Челябинском. Ущерб составил свыше 5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

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