В Югре осудили банду несовершеннолетних угонщиков, совершившую более 30 преступлений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признал восемь несовершеннолетних жителей Нижневартовска виновными в совершении более 30 преступлений, среди которых угоны машин, кражи, разбойное нападение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором Нижневартовского городского суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступлений по ст. 158, ст. 162, ст, 166, ст. 167 УК РФ (угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества). Пятерым из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии и колонии общего режима, двум - лишение свободы условно, с испытательным сроком 1,5 и 2 года. Подростку, признанному виновным в краже, суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Потерпевшими признаны более 20 человек. Следствием и судом установлено, что с апреля по октябрь 2018 года компания подростков совершала угоны отечественных автомобилей в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе, а также кражи, обвиняемые забирали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы. Подростки совершали угоны автомобилей, где в замках зажигания имелись оставленные владельцами ключи. Так, на одном из угнанных автомобилей в Сургуте подросткам удалось уехать в Тюмень, где они были задержаны сотрудникам полиции.

Кроме этого, в мае 2018 года двое обвиняемых напали на женщину в Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Однако им помешал случайный прохожий, ставший очевидцем преступления.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 17 лет. В ходе следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Трое обвиняемых данную меру пресечения нарушили, в связи с чем по ходатайству следователя СК РФ суд заключил их под стражу.