Мужчину, обвиняемого в убийстве и вымогательстве, экстрадировали из Франции в ЯНАО

ТАСС, 20 мая. Обвиняемый в убийстве и вымогательстве мужчина доставлен из Франции в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), где помещен в изолятор временного содержания. С 2010 года он скрывался от правоохранительных органов, в том числе во Франции, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Разыскиваемый в октябре 2018 года установлен на территории Франции правоохранительными органами. Властям Франции был направлен запрос о выдаче разыскиваемого. Мужчина был передан российским правоохранительным органам в аэропорту Шереметьево, где сразу же взят под стражу. Обвиняемый доставлен в Салехард и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в октябре 2010 года пятеро мужчин под угрозой насилия потребовали 750 тыс. рублей у жителя Нового Уренгоя (ЯНАО). При этом данная сумма кратно превышала вред, причиненный мужчиной в результате дорожно-транспортного происшествия. Получив отказ, они 31 октября 2010 года встретили потерпевшего и его знакомого во дворе дома, где избили и нанесли множественные ножевые ранения. В результате один из потерпевших скончался в городской больнице.

Трое из нападавших были задержаны правоохранительными органами сразу после совершения преступления, двоим удалось скрыться. По результатам расследования уголовного дела в отношении троих обвиняемых 22 октября 2012 года был вынесен приговор, они признаны виновными в совершении вымогательства и убийстве и приговорены к различным срокам лишения свободы. В отношении двоих участников преступной группы уголовное дело было приостановлено в связи с их розыском.