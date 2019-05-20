Экс-бухгалтера курганского торгового предприятия обвиняют в присвоении более 22 млн рублей

ТАСС, 20 мая. Экс-бухгалтер одного из торговых предприятий в Кургане обвиняется в присвоении 22 млн рублей, женщина несколько лет перечисляла средства на счета себе и своим родственникам. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"38-летняя женщина, используя служебное положение и имея доступ к банковским счетам, в течение нескольких лет перечисляла на свои счета и счета своих родственников денежные средства. В результате указанных действий фигурантка уголовного дела присвоила более 22 миллионов рублей. Часть похищенных денег она потратила на приобретение движимого и недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. "В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На приобретенное незаконным путем имущество наложен арест", - добавили в ведомстве.