"Дочка" Газпрома в Югре выплатила зарплату работникам после вмешательства прокуратуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Ремонтно-эксплуатационная база флота филиала компании "Газпром спецгазавтотранс" в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выплатила долг по зарплате более 237 своим работникам. Компания пошла на такой шаг после вмешательства прокуратуры, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе проверки прокуратурой установлено, что предприятие не выплачивало зарплату 237 работникам за январь 2019 года. Сумма задолженности составила более 6,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокурор Березовского района внес руководителю базы представление. После этого задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме, утоняют в надзорном ведомстве.

По данным базы "Спарк", Ремонтно-эксплуатационная база флота филиала компании "Газпром спецгазавтотранс" располагается в Березовском районе ХМАО. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. В свою очередь строительная компания "Газпром спецгазавтотранс" входит в структуру ПАО "Газпром".