В Свердловской области уровень профессиональной заболеваемости за 3 года снизился в 4 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Количество заболеваний работников, связанных с их профессиональной деятельностью, в Свердловской области сократилось в четыре раза за три года, сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета в законодательном собрании региона.

"За последние три года уровень профессиональной заболеваемости в Свердловской области удалось снизить почти в четыре раза, а также существенно сократить количество работников, занятых на вредных для здоровья производствах", - сказал он.

Куйвашев добавил, что достичь такого результата удалось благодаря внедрению технологии "бережливой поликлиники" и телемедицинских технологии, решению кадровых проблем, запуску пилотного проекта по онкологическому скринингу работников. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе превысила 71 год. По словам главы региона, для сельской местности было закуплено 46 фельдшерско-акушерских пунктов.

"Свердловская область занимает второе место в России по объему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Так, в 2018 году существенно выросло количество диагностических исследований методом позитронно-эмиссионной томографии. К 2022 году в Свердловской области запланировано создание центра ядерной медицины, где пациенты смогут получать всю современную онкологическую помощь - от диагностики до лечения и мониторинга", - отметил он.