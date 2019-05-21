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Оборот внешней торговли Свердловской области вырос в 2018 году на 22,8%

По словам губернатора Евгения Куйвашева, экспорт региональных товаропроизводителей рос ускоренными темпами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Оборот внешней торговли Свердловской области в 2018 году превысил $13 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом на 22,8%, сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета в Законодательном собрании региона.

"Оборот внешней торговли Свердловской области в 2018 году превысил $13 млрд. Рост на 22,8% по сравнению с 2017 годом. При этом ускоренными темпами рос именно экспорт наших товаропроизводителей: его объем в 2018 году составил $8,6 млрд", - сказал он.

Куйвашев добавил, что задачей региона является расширение высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, а также диверсификация экспортной продукции.

"В Свердловской области продолжается работа по информированию экспортеров о существующих мерах поддержки и проводимых мероприятиях, а иностранных партнеров - о компетенциях предприятий. Для этого создан и работает портал "Сделано на Урале", - пояснил глава региона.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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