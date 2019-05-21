Совет директоров СКБ-банка возглавил владелец ТМК

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Решение по храму в Екатеринбурге примут на основе опроса общественного мнения

В мэрии уточнили, что за сутки от горожан поступило более 2,5 тыс. предложений по новому месту для возведения собора

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