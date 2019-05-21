Совет директоров СКБ-банка возглавил владелец ТМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Совет директоров СКБ-банка единогласно выбрал своим председателем владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, сообщила во вторник пресс-служба кредитной организации.
"Избрать Пумпянского Александра Дмитриевича председателем совета директоров банка", - говорится в сообщении.
Пумпянский контролирует 93,74% СКБ-банка через группу "Синара". В марте совет директоров банка утвердил допэмиссию обыкновенных акций в пользу TMK Steel Holding Ltd. Пумпянского. Объем допэмиссии составит 9 млрд руб.
СКБ-банк является вторым по размеру активов в Свердловской области. Основные направления деятельности - розничное кредитование и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Банк также является расчетным центром ТМК.