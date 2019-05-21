Украинская певица Maruv выступит в Екатеринбурге на Ural Music Night

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Победительница украинского национального отбора на "Евровидение-2019" певица Maruv выступит в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night 28 июня, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Maruv выступит на фестивале Ural Music Night 28 июня. Певицу можно будет увидеть на одной из главных площадок фестиваля в центре города - сцене BY (Baba Yaga)", - сказали в пресс-службе.

Кроме украинской артистки на этой сцене также выступит рэп-исполнительница Настя Кудри, уточнили организаторы фестиваля. Ранее были анонсированы выступления еще 17 хедлайнеров, среди которых группы Little Big, "Запрещенные барабанщики" и Brainstorm.

В феврале в финале украинского отборочного национального конкурса победу одержала исполнительница Maruv (Анна Корсун). Однако Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) сообщила, что берет перерыв на два дня, чтобы решить, будет ли Maruv представлять страну на "Евровидении" в Израиле. Претензии к исполнительнице возникли из-за ее гастролей в России. Позднее НОТУ сообщила, что "по ряду причин" не заключила договор с Maruv.

Фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2018 году фестиваль посетили около 200 тыс. человек, мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили две тысячи музыкантов из 20 стран. Проект Ural Music Night стал лауреатом премии bema! - 2018 в номинации "Лучший проект, проводимый не в Москве".