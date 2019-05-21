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В аэропорту Екатеринбурга из-за проверки на четыре часа задержали самолет SSJ-100

В пресс-службе авиакомпании "Ямал" сообщили, что самолет исправен и готовится к вылету по маршруту Екатеринбург - Ноябрьск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал", выполняющий рейс Екатеринбург - Ноябрьск, задержан в аэропорту вылета в связи с проверкой. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в 08:30 (06:30 мск).

"Рейс задержан решением авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика: им предоставлено горячее питание, прохладительные напитки", - сообщили в аэропорту.

В пресс-службе авиакомпании "Ямал" ТАСС уточнили, что самолет исправен и в ближайшее время будет готов к вылету. "Рейс будет выполнять тот же самолет, с ним все в порядке. Просто [проводилась] тщательная проверка", - пояснили в пресс-службе, не уточнив характер проверки.

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