"Уральские авиалинии" в июне откроют рейс Магадан - Екатеринбург

МАГАДАН, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" 3 июня 2019 года откроет рейс по маршруту Магадан - Екатеринбург - Магадан, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 3 июня авиакомпания "Уральские авиалинии" начинает полетную программу по маршруту Магадан - Екатеринбург - Магадан. Рейс Екатеринбург - Магадан будет выполняться раз в неделю по понедельникам, Магадан - Екатеринбург - по вторникам. Полеты будут осуществляться на самолете Airbus A320. Воздушное судно, в зависимости от комплектации, вмещает до 180 пассажиров", - сообщили в ведомстве.

В честь открытия нового рейса авиакомпания снизила стоимость субсидированных билетов - до 30 июня цена составит от 7 тыс. рублей в одну сторону. По сниженной цене можно купить авиабилеты на рейсы Москва - Магадан со стыковкой в Екатеринбурге - от 7 488 рублей в одну строну с учетом всех сборов. Ранее в авиакассах Магадана появились дополнительные 26 тыс. субсидированных билетов на основные летние даты. Стоимость билета Магадан-Москва составляет 7200 рублей, с учетом агентских сборов авиакасс цена составит 8 360 рублей в одну сторону, или 16 320 рублей по маршруту Магадан - Москва - Магадан.

В настоящее время в авиакассах Магаданской области доступны билеты по 14 направлениям - Анадырь, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Краснодар, Москва, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Хабаровск и Якутск.