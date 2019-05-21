В деле о гибели сотрудницы полиции в Югре спустя почти год появилась подозреваемая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело в отношении бывшей заместительницы начальника следственного отдела МВД России по городу Лангепасу (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), подозреваемой в превышении должностных полномочий в отношении подчиненной. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Информация, распространенная рядом СМИ, о возбуждении следственным управлением нового уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") соответствует действительности. Вместе с тем с учетом интересов следствия <…> в настоящее время дополнительные сведения о ходе расследования уголовного дела не могут быть предоставлены", - сообщил собеседник агентства.

Как писали местные СМИ, следователь городского отдела полиции Лангепаса покончила с собой 18 июня 2018 года в своем кабинете. По их данным, она оставила предсмертную записку, в которой якобы обвинила в произошедшем свою непосредственную начальницу.

Накануне в соцсетях и телеграм-каналах были опубликованы копии документов следствия, согласно которым подозреваемая "систематически, целенаправленно, без достаточных на то оснований высказывала недовольство работой погибшей, публично и индивидуально негативно характеризуя ее профессиональные качества". Также она якобы умышленно отказывала в согласовании ее перевода в другое структурное подразделение управления МВД по ХМАО.

Ранее официально гибель сотрудницы полиции в пресс-службе регионального управления МВД и управлении СК РФ не подтверждали.