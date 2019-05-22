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Число обученных чиновников для реализации нацполитики в УрФО вырастет в 2019 г. вдвое

По словам полпреда Николая Цуканова, главная задача в округе заключается в предотвращении конфликтных ситуации в начальной стадии
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Количество муниципальных служащих, которые будут обучены принципам реализации национальной политики в регионах Уральского федерального округа (УрФО) вырастет в более чем два раза в 2019 году и составит 280 человек. Об этом сообщил в среду на совещании по вопросам национальной политики полпред в округе Николай Цуканов.

"Эффективная реализация национальной политики требует профессиональных компетенций. Особенно остро эта проблема стоит на муниципальном уровне. Для ее решения в 2018 году в субъектах округа обучено 123 муниципальных служащих, а в 2019 году эта цифра возрастет до 280 человек", - сказал он.

Цуканов добавил, что главная задача в округе - это предотвращение конфликтных ситуации в начальной стадии.

"Во всех регионах округа действуют центры обучения и тестирования иностранных граждан по русскому языку. В настоящее время в УФО действует 26 таких центров. В 2018 году в них прошли обучение свыше 7,5 тыс. человек", - отметил он.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссия
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