Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве блогеру Устинову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга во вторник продлил до 25 сентября арест уральскому блогеру Александру Устинову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В январе суд продлил арест Устинову до 25 мая.

Устинов был задержан 29 ноября 2018 года. Заявление о привлечении его к ответственности в правоохранительные органы подало руководство Артемовского машиностроительного завода "Вентпром" (Свердловская область). В пресс-службе "Вентпрома" заявили, что блогер был задержан "после передачи денежной суммы в обмен на прекращение не соответствующих закону действий в отношении руководства предприятия".

По данным региональных СМИ, Устинов вел Telegram-каналы "Устинов троллит" (70 тыс. подписчиков) и "ДИП дубернатора" (1,7 тыс. подписчиков), а также имеет отношение к сайту ustav.net.