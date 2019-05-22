Прокурор потребовал уволить подозреваемого в коррупции замглавы района Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Прокурор Чесменского района Челябинской области потребовал увольнения арестованного по подозрению в коррупции замглавы района по строительству и ЖКХ Константина Гнипы в связи с утратой доверия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры в среду.

По данным следствия, в период с 2015 по 2016 год Гнипа получил взятки в общей сумме более 470 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту. Суд отправил чиновника под домашний арест.

"При изучении прокурором материалов уголовного дела установлено, что обвиняемый в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции не принял мер к предотвращению конфликта интересов. Напротив, способствовал его возникновению - лично получил денежные средства за совершение действий в пользу взяткодателя, используя при этом свои служебные полномочия. Указанные действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, что является обстоятельствами, влекущими расторжение трудового договора по инициативе работодателя по ч. 7.1 ст. 81 ТК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокурором Чесменского района внесено представление главе района с требованием о расторжении трудового договора с его заместителем и увольнению в связи с утратой доверия.