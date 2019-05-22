Екатеринбургский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой Джузеппе Верди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета ("Урал Опера Балет") откроет новый 108-й театральный сезон 8 сентября премьерой оперы "Риголетто" Джузеппе Верди в постановке лауреата премии "Золотая маска" Алексея Франдетти, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь театра Екатерина Ружьева.

"Шедевром итальянского классического оперного репертуара Екатеринбургский театр оперы и балета откроет новый 108-й театральный сезон, премьера "Риголетто" назначена на 8 сентября. Режиссер спектакля - Алексей Франдетти, а Массимилиано Булло, коуч знаменитого итальянского театра "Ла Скала", будет готовить артистов к постановке", - сказала она.

По ее словам, коуч "Ла Скала" уже начал давать уроки вокала оперным солистам, а в августе включится в постановочный процесс. Булло приехал в Екатеринбург по приглашению вступающего в должность главного дирижера Константина Чудовского, который ранее в течение семи лет возглавлял Муниципальный театр Сантьяго в Чили. Опера "Риголетто" станет его первой постановкой на Урале.

"Театр в ближайшие годы собирается поставить несколько классических итальянских опер, поэтому планирует приглашать Массимилиано Булло и в будущем", - отметила Ружьева.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. В современном репертуаре театра почти четыре десятка произведений, которые не раз становились номинантами премии "Золотая маска". География гастролей труппы - 30 стран мира, от Франции до Австралии.