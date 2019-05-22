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Бомбардировщики Су-34 и Су-24 отработали бомбовый удар на учениях в Курганской области

В тренировке были задействованы 10 самолетов и около 50 военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 в ходе учений нанесли бомбовые удары на авиационном полигоне в Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"В ходе учения летчики двух типов самолетов [Су-34 и Су-24] сбросили около 100 авиационных бомб весом по 50 кг с высот от 50 до 5 тыс. метров на скорости около 900 км/ч по мишеням, имитирующим бронированную технику и замаскированный командный пункт условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в учениях были задействованы 10 самолетов и порядка 50 военнослужащих летного и технического состава авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области.

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РоссияКурганская областьЧелябинская область
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